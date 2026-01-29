Un milione per far rinascere l’impianto sportivo di via Porrino 

L’impianto sportivo di via Porrino si candida a diventare un campus, in cui la mattina verranno ospitate le scuole del paese e il pomeriggio gli atleti. Via libera al bando per la sistemazione della zona sportiva adiacente allo stadio comunale: grazie al finanziamento da un milione di euro ottenuto dalla Regione, il Comune è pronto a dare un nuovo volto all’intero impianto sportivo.

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il programma degli interventi: «Il primo obiettivo è quello di assegnare i lavori entro marzo, per poi dare il via alla ristrutturazione dell’intero complesso. Realizzeremo nuovamente la pavimentazione dei tre campi da tennis, e verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione, inoltre posizioneremo una nuova pista di atletica». Oltre a rimettere a nuovo quello che già esiste, i lavori prevedono anche nuovi campi da gioco: in via Porrino si potrà giocare anche a beach volley e beach tennis. «L’impianto sportivo avrà una duplice funzione, lo immaginiamo come un campus, utilizzato la mattina dalle ragazze e dai ragazzi delle nostre scuole, e nelle ore pomeridiane da tutti gli sportivi, in modo che i campi vengano vissuti per tutto il giorno».

