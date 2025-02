Un milione per creare il polo medico 

Il poliambulatorio di corso Veneto diventerà un vero e proprio polo medico che accoglierà nei suoi locali anche nuovi servizi come il consultorio e servizi infermieristici. A darne notizia è stata la Asl di Cagliari prima e il Comune di Villasor poi, con una comunicazione ai cittadini. Si parla di lavori “imminenti” con una cifra milionaria a disposizione. All’amministrazione ora va il compito di trovare una sistemazione temporanea almeno per i servizi più importanti.

Il progetto

Allo stato attuale il poliambulatorio di corso Veneto ospita la guardia medica ma anche il centro prelievi per le analisi. Sempre negli stessi locali c’è anche il servizio di cardiologia e oculistica. Il progetto che vorrebbe rinnovare il complesso vanta un investimento da un milione e 41mila euro. Il progetto in questione vedrebbe il poliambulatorio trasformarsi in quello che viene definito “spoke”, raggio. Ma che cosa significa? Come nel caso di una bicicletta una serie di raggi andranno a fare rete con un “perno”, quindi gli hub centrali, creando una rete di strutture mediche nel territorio. «Un passo in avanti per il nostro paese che migliorerà l’accesso alla sanità diventando un punto di riferimento per i cittadini e per il territorio», spiega il sindaco Massimo Pinna.

Le novità

«La nuova Casa di comunità, oltre a mantenere e rafforzare i servizi, esistenti offrirà ambulatori specialistici, consultori, servizi infermieristici e screening, equipe multi professionali, rafforzando la sanità territoriale e garantendo una maggiore vicinanza ai bisogni della popolazione». Insomma, che lo si chiami centro spoke, polo medico o casa di comunità, l’obiettivo è sempre lo stesso: «Con questo tipo di organizzazione si centralizzano tutti i servizi in un unico posto nel nostro paese, ma che probabilmente diventerà un punto di riferimento anche per i paesi vicini», continua il sindaco. «Specialmente per gli anziani spostarsi fino a Cagliari può essere scomodo. Ma non solo per loro. Questo è un centro nel quale in un secondo momento speriamo che possano trovare tutti i servizi sanitari sorresi, compresi medici di base e pediatri».

I tempi

Rimane ancora da capire la data esatta dell’avvio dei lavori. «Sulla comunicazione che ci è arrivata si definivano imminenti. Dovrebbe essere questione di giorni», precisa il sindaco. E quando sarà il momento di cominciare le operazioni sullo stabile «l’amministrazione comunale, per garantire il servizio di guardia medica e prelievi, a cui abbiamo dato priorità, metterà a disposizione della Asl il locale adiacente la scuola materna di via Campania, nel quale stiamo eseguendo lavori di adeguamento. Cardiologia e oculistica hanno anche attrezzature più complesse da spostare, invece».

RIPRODUZIONE RISERVATA