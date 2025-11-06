Un milione per completare il polo sportivo 

Un altro milione per completare il restyling dello stadio di Selargius, dove ogni giorno gravitano oltre mille sportivi fra calcio, tennis, atletica e basket. Le risorse ci sono, 800mila euro arrivati dalla Regione e 200mila stanziati dal Comune, e ora anche il progetto esecutivo appena approvato dalla Giunta. Svolta anche per la palestra di via delle Begonie che con l’adeguamento per il pubblico spettacolo potrà finalmente ospitare le grandi manifestazioni sportive.

Il progetto

Il piano di riqualificazione per l’impianto Generale Porcu di via della Resistenza è stato deliberato nell’ultima riunione di Giunta. Il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal e il contestuale efficientamento energetico degli spogliatoi collegati. È inoltre prevista la sostituzione della recinzione perimetrale di separazione tra l’area atleti e l’area spettatori, attualmente non conforme. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Prossimo step la gara d’appalto e il via ai lavori che, imprevisti permettendo, dovrebbero partire alla fine della prossima primavera.

L’assessore

«Interventi che andranno a completare la riqualificazione di tutto il compendio sportivo comunale», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. Nel frattempo i cantieri finanziati con i fondi del Pnrr sono al rush finale. «Sono in corso di ultimazione», dice l’esponente dell’esecutivo comunale, «stiamo aspettando l’ufficialità dell’omologazione del campo in erba sintetica. In aggiunta ci saranno anche altri 200mila euro stanziati in bilancio per sistemare anche la parte superiore degli uffici riservati alle società sportive».

La situazione

Uno spiraglio di luce dopo anni di affanno e trasferte forzate per società e atleti di Selargius rimasti senza campi e palestre agibili. «La situazione è decisamente migliorata», sottolinea l’assessore, «stiamo riportando il Generale Porcu al suo utilizzo originario, quello di polo sportivo di eccellenza. Ma non solo: la palestra di via delle Begonie ormai è una sorta di palazzetto dello sport, il campo di via delle Ginestre è stato sistemato e anche la palestra di via Parigi». Riqualificato anche il Pala basket di via Vienna, dove saranno investiti altri 500mila euro per completare il restyling degli spogliatoi, quasi al via i cantieri nell’impianto sportivo di Su Planu. «Rimangono da sistemare la palestra di via Ariosto, quella di via Rossini per cui abbiamo chiesto di recente un finanziamento. E va risolto il problema del certificato di prevenzione incendi nella palestre di via Bixio e via Leonardo Da Vinci».

RIPRODUZIONE RISERVATA