VaiOnline
Selargius.
07 novembre 2025 alle 00:36

Un milione per completare il polo sportivo 

Al “Generale Porcu” una nuova pista d’atletica e un campo di calcio a 7 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro milione per completare il restyling dello stadio di Selargius, dove ogni giorno gravitano oltre mille sportivi fra calcio, tennis, atletica e basket. Le risorse ci sono, 800mila euro arrivati dalla Regione e 200mila stanziati dal Comune, e ora anche il progetto esecutivo appena approvato dalla Giunta. Svolta anche per la palestra di via delle Begonie che con l’adeguamento per il pubblico spettacolo potrà finalmente ospitare le grandi manifestazioni sportive.

Il progetto

Il piano di riqualificazione per l’impianto Generale Porcu di via della Resistenza è stato deliberato nell’ultima riunione di Giunta. Il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica leggera alle prescrizioni Fidal e il contestuale efficientamento energetico degli spogliatoi collegati. È inoltre prevista la sostituzione della recinzione perimetrale di separazione tra l’area atleti e l’area spettatori, attualmente non conforme. Si procederà infine alla realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba artificiale, alle spalle degli spogliatoi principali. Prossimo step la gara d’appalto e il via ai lavori che, imprevisti permettendo, dovrebbero partire alla fine della prossima primavera.

L’assessore

«Interventi che andranno a completare la riqualificazione di tutto il compendio sportivo comunale», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. Nel frattempo i cantieri finanziati con i fondi del Pnrr sono al rush finale. «Sono in corso di ultimazione», dice l’esponente dell’esecutivo comunale, «stiamo aspettando l’ufficialità dell’omologazione del campo in erba sintetica. In aggiunta ci saranno anche altri 200mila euro stanziati in bilancio per sistemare anche la parte superiore degli uffici riservati alle società sportive».

La situazione

Uno spiraglio di luce dopo anni di affanno e trasferte forzate per società e atleti di Selargius rimasti senza campi e palestre agibili. «La situazione è decisamente migliorata», sottolinea l’assessore, «stiamo riportando il Generale Porcu al suo utilizzo originario, quello di polo sportivo di eccellenza. Ma non solo: la palestra di via delle Begonie ormai è una sorta di palazzetto dello sport, il campo di via delle Ginestre è stato sistemato e anche la palestra di via Parigi». Riqualificato anche il Pala basket di via Vienna, dove saranno investiti altri 500mila euro per completare il restyling degli spogliatoi, quasi al via i cantieri nell’impianto sportivo di Su Planu. «Rimangono da sistemare la palestra di via Ariosto, quella di via Rossini per cui abbiamo chiesto di recente un finanziamento. E va risolto il problema del certificato di prevenzione incendi nella palestre di via Bixio e via Leonardo Da Vinci».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia