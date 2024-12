Un milione per 8 impianti sportivi 

Arrivano altri contributi nell’Oristanese che verranno spesi per riqualificare gli impianti sportivi. Dopo la distribuzione a bando di diversi milioni di euro ai Comuni, la Regione ha chiuso l'iter anche per finanziare le società. La graduatoria vede ammesse tutte le istanze, ma per ora solo alcune sono state accontentate. «L’obiettivo però - assicura il consigliere regionale e sindaco di Neoneli, Salvatore Cau – è reperire i fondi necessari e far scorrere la graduatoria».

Le criticità

Facendo un’analisi dei contributi assegnati, in molti fanno notare che i finanziamenti in certi casi si scontrano con un difetto di programmazione che, forse, non è stato preso in considerazione. Sono state accolte richieste senza prestare attenzione a quanti realmente potranno essere i fruitori. In centri dove le nascite sono sempre di meno, bisogna capire se questi impianti, una volta realizzati, saranno frequentati. «Sono elementi che devono essere valutati meglio nella fase in cui si stabiliranno i criteri dei prossimi bandi», ammette Cau.

Promossi

In provincia fra gli interventi subito finanziati 5 sono nel capoluogo e uno a Palmas Arborea, Masullas e Gonnoscodina. A Oristano 139mila euro al Tennis club 70 di Torregrande, mentre 100mila alla Società operaia di mutuo soccorso. «Verranno riqualificati i campi di gioco - spiega il presidente della Asd bocce, Oscar Migliorini - realizzato l’impianto fotovoltaico e migliorata la struttura». Infine 200mila euro alla All Together per l’installazione di batterie di accumulo per l’efficientamento energetico della piscina. La Gymland pallavolo potrà contare su 100mila euro da impiegare per la ristrutturazione della palestra nell’ex scuola “Deledda”. Stesso importo anche per l’Oristanese per realizzare il parquet al palazzetto di San Nicola.A Palmas Arborea 100mila euro vanno al Simba per la riqualificazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio. Così come alla Freccia Parte Montis per la manutenzione dell’impianto di Su Pranu a Masullas . Solo parzialmente finanziato “Il Giarino” di Gonnoscodina .

Rimandati

Fra i primi non finanziati il Tennis club Ghilarza con 100mila euro. «Speriamo di esserlo in tempi rapidi - spiega il presidente, Sebastiano Caddeo - Vorremmo realizzare nuovi spogliatoi che renderebbero la struttura fra le più complete dell’Isola». In attesa restano società di Oristano, Gonnosnò, Norbello, Sedilo, Terralba, Tramatza Cabras, Scano Montiferro, Simaxis.

