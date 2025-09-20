VaiOnline
Dolianova.
21 settembre 2025 alle 00:14

Un milione e mezzo per risistemare le strade del centro  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sale a un milione e mezzo di euro il budget a disposizione del Comune di Dolianova per la riqualificazione della viabilità urbana. Dopo il finanziamento di 1,2 milioni incassato nei mesi scorsi, la Regione ha trasferito in questi giorni altri 300mila euro per la sistemazione delle strade.

Un intervento atteso da tempo dai residenti visto lo stato di degrado in cui si trovano diverse strade disseminate di buche e avvallamenti. Problemi amplificati dagli scavi effettuati recentemente dai gestori delle reti idriche, elettriche, telefoniche e del gas in diverse zone del centro abitato. Con le risorse del primo finanziamento sarà rifatto l’asfalto in 27 strade (via Cagliari, via Roma, via Diaz, via Dante, via Sebastiano Satta, via Enrico Zuddas, via Damiano Chiesa, via Giotto, vico I Foscolo, via dei Lavoratori, viale Europa, via Boito, via Padova, via Cesare Battisti, via Napoleone, via Santa Maria, via Petrarca, via Machiavelli, via Parini, via Boyl, via Manzoni, via Filzi, via dei Partigiani, via Sassari, via Nuoro, via Lepanto e via Iglesias). Per questo primo intervento l’iter amministrativo è quasi concluso.

Nei giorni scorsi è stata avviata la procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto. I lavori dovrebbero iniziare a breve. Dalla consegna dei lavori saranno poi necessari tre mesi per portare a termine le opere. Con i 300mila euro aggiuntivi sarà possibile estendere gli interventi di manutenzione ad altre zone del centro abitato individuate dall’Ufficio Tecnico. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda