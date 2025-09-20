Un milione e mezzo per risistemare le strade del centro  

Sale a un milione e mezzo di euro il budget a disposizione del Comune di Dolianova per la riqualificazione della viabilità urbana. Dopo il finanziamento di 1,2 milioni incassato nei mesi scorsi, la Regione ha trasferito in questi giorni altri 300mila euro per la sistemazione delle strade.

Un intervento atteso da tempo dai residenti visto lo stato di degrado in cui si trovano diverse strade disseminate di buche e avvallamenti. Problemi amplificati dagli scavi effettuati recentemente dai gestori delle reti idriche, elettriche, telefoniche e del gas in diverse zone del centro abitato. Con le risorse del primo finanziamento sarà rifatto l’asfalto in 27 strade (via Cagliari, via Roma, via Diaz, via Dante, via Sebastiano Satta, via Enrico Zuddas, via Damiano Chiesa, via Giotto, vico I Foscolo, via dei Lavoratori, viale Europa, via Boito, via Padova, via Cesare Battisti, via Napoleone, via Santa Maria, via Petrarca, via Machiavelli, via Parini, via Boyl, via Manzoni, via Filzi, via dei Partigiani, via Sassari, via Nuoro, via Lepanto e via Iglesias). Per questo primo intervento l’iter amministrativo è quasi concluso.

Nei giorni scorsi è stata avviata la procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto. I lavori dovrebbero iniziare a breve. Dalla consegna dei lavori saranno poi necessari tre mesi per portare a termine le opere. Con i 300mila euro aggiuntivi sarà possibile estendere gli interventi di manutenzione ad altre zone del centro abitato individuate dall’Ufficio Tecnico. (c. z.)

