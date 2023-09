Un milione e mezzo per le scuole 

«Più di un milione e mezzo di euro per le scuole del nostro paese». Il sindaco Fabrizio Madeddu annuncia l’investimento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. «Questi lavori sono il risultato di programmazione e lavoro. Abbiamo cercato e ottenuto questi fondi. Continuiamo così».

Le risorse

Ad andare più nello specifico ci pensa l'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili: «Si tratta di lavori per circa un milione e 600mila euro. Le risorse impegnate per importanti lavori che interessano le nostre scuole, dall’asilo nido fino ad arrivare alla scuola secondaria. Per la nostra amministrazione si tratta di un obiettivo prioritario e siamo quindi pronti a destinare 220mila euro. Di questi, 150mila andranno a d aggiungersi ai 200 già impegnati per lavori di messa a norma e ampliamento dell’asilo nido di via Sicilia che ospita il servizio educativo per la prima infanzia per bimbi di età compresa tra da 3 mesi e 3 anni. Aumenteremo la ricettività, per far fronte alle esigenze delle nostre famiglie, con una leggera rimodulazione di alcuni spazi interni e adeguandoli alle norme igienico sanitarie e antincendio».

Via Garau

Si passa in via Garau: 30mila euro saranno utilizzati per demolizione, sostituzione e collaudo della nuova canna fumaria. «Ma è prevista nel Piano triennale di edilizia scolastica la spesa di 158mila euro per le recinzioni esterne già realizzate, i muretti interni di separazione tra le due scuole adiacenti», prosegue l’assessora Pili. «Altri fondi arrivano dal Decreto Miur (180mila). Oltr eai 100mila per il completamento, la ristrutturazione con il rifacimento servizi igienici, adeguamento degli impianti elettrico, del riscaldamento, idrico e sanitario di adduzione e scarico e antincendio. Infine messa in sicurezza dell’impianto fotovoltaico ed interventi su strutture portanti».

La mensa

La scuola primaria aspetta invece la nuova mensa (stanziati 40mila euro). Intanto si procede con i vari adeguamenti. Alle medie, con il Pnrr, sonoarrivati altri 270mila euro. L'assessora alla Pubblica istruzione, Emanuela Katia Pilloni, aggiunge: «La nostra amministrazione, sulla scia della precedente, ha posto la scuola come uno degli obiettivi. In collaborazione con l’istituzione scolastica, si stanno mettendo in campo ingenti risorse per l’ottimale fruizione delle strutture e per garantire standard di sicurezza adeguati».

