Un milione e mezzo di euro per la sede del Centro per l’impiego 

A Siniscola arrivano i fondi non solo per realizzare la nuova caserma ma anche il Centro provinciale per l’impiego i cui sportelli ora sono ospitati in uno stabile di proprietà dei privati, in via Olbia. La Regione, nell’ambito del piano di potenziamento di questi uffici, ha concesso al Comune un milione e mezzo di euro con il Pnrr. «In quasi tutti i Comuni della Sardegna gli sportelli del Cpi da molti anni sono in locali pubblici - dice il sindaco Gian Luigi Farris - Siniscola mancava all’appello». La nuova struttura verrà realizzata in un’area comunale nel rione di Duai, vicino al nuovo commissariato. L’iter è già avviato e i tempi per la costruzione saranno celeri. (f. u.)

