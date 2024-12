Un milione e mezzo di euro per i lavori nel parco di Sibiola 

Un progetto per la valorizzazione del parco di Sibiola, gioiello incastonato in una zona di alto pregio storico e ambientale, circondata da vigneti e uliveti secolari. Il Comune di Serdiana ha approvato il documento di indirizzo per la progettazione. Un intervento finanziato dalla Regione con 1,5 milioni di euro e inserito dal Comune nel piano delle opere pubbliche 2024-2026.

Le risorse saranno utilizzate per l’avvio di un nuovo processo di gestione dell’area che dovrà tener contro delle norme sulla tutela dei beni paesaggistici e storico culturali presenti al suo interno oltre che della sostenibilità ambientale ed economica. Nel parco sorge una chiesetta, gioiello dell’arte romanica, circondata dalle antiche cumbessias dove ogni anno si celebrano i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Sibiola.

Il Comune prevede un intervento da realizzare in due lotti. Nel primo sarà installato un impianto di irrigazione collegato a una nuova condotta adduttrice, sistemati cestini dei rifiuti, nuove panchine, e fontanelle nelle aree per cani. Previsto anche il completamento dell’impianto di illuminazione. Con il secondo lotto si interverrà sull’edificio “Club House” (che sarà trasformato in punto ristoro con circa 100 coperti) e sul loggiato della chiesa con la sostituzione delle parti in legno danneggiate, la messa a norma dell’impianto elettrico e la sistemazione del tetto. Le opere dovrebbero concludersi nella primavera del 2026. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA