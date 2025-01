Un milione e mezzo dalla tassa di soggiorno 

Le tariffe, per il momento, resteranno invariate: fino a 2 euro al giorno per un massimo di 5 giorni. Nascerà un Osservatorio turistico permanente per il monitoraggio continuo e costante dei flussi che permetterà di calibrare meglio le politiche di settore. E ancora: quest’anno la copertura dei costi del servizio rifiuti potrà essere garantita anche mediante le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, infine parte di quei proventi potranno essere utilizzati per la valorizzazione del patrimonio culturale (monumenti, etc.) e l’organizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo capaci di rafforzare l’identità cittadina e attirare turisti anche nei mesi “spalla”. Ecco le principali novità della “nuova” tassa di soggiorno, disegnata dalla mozione della commissione Turismo (presidente Marta Mereu), approvata all’unanimità in Consiglio. Un’imposta che per l’anno appena passato ha fruttato alle casse del Comune poco più di 1,4 milioni, oltre centomila euro in più rispetto al ruggente 2023. «Immaginiamo una città che sappia accogliere i suoi visitatori senza dimenticare chi la vive ogni giorno, che coniughi bellezza e rispetto per l’ambiente», dice Marta Mereu. «La mozione individua le macroaree e gli interventi prioritari che la Giunta condivide, penso agli spettacoli per sostenere la destagionalizzazione turistica», sottolinea l’assessora al Turismo Maria Francesca Chiappe.

Novità

Cagliari è una città bellissima, non c'è dubbio. La sua storia, il mare, i monumenti, il cibo e mille altre cose ne fanno ormai da tempo una delle mete turistiche più ambite. Ma tutto ciò ha un costo. L’amministrazione, ovviamente, gongola, e di fronte al record del 2024, sentite le associazioni di categoria, si attrezza per spendere al meglio le risorse. La mozione individua alcune priorità: detta di quella dei rifiuti (perché il turismo deve contemplare il rispetto dell’ambiente, da qui l’impegno di parte delle risorse per incrementare la raccolta rifiuti), la creazione dell’Osservatorio (da anni richiesto dalle associazioni di categoria) è forse uno degli elementi più innovativi. «Credo che non si possano elaborare strategie senza dati e il turismo non è un’eccezione», dice Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio. «L’istituzione dell’Osservatorio sul turismo sarà essenziale per raccogliere i dati su flussi, comportamenti e feedback dei visitatori e attraverso questo strumento saremo in grado di migliorare l’offerta turistica», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Roberto Mura, Alleanza Sardegna: «L’Osservatorio permette di mettere a fuoco i bisogni della città».

L’opposizione

Dai banchi dell’opposizione si leva l’invito alla maggioranza a valutare la possibilità di ritoccare al rialzo le tariffe: «Lo si potrebbe fare almeno per le strutture di un certo livello», dice Edoardo Tocco (FI). «Spero che questa sia l’occasione per tentare di scovare ancora di più le strutture che non sono in regola con la imposta di soggiorno», impegno peraltro già assunto dalla Giunta, «perché ci sono ancora tante strutture che non sono in regola e sono la “causa” di rifiuti che troviamo sparsi nelle nostre città», conclude Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI). ( ma. mad. )

