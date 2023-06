Un milione e 400 mila euro per rendere sicure le strade 

«Più di un milione di euro per la sicurezza delle strade di Villasor». La comunicazione arriva dagli uffici comunali dopo le anticipazioni degli scorsi mesi. «Circa un milione e quattrocento mila euro per asfaltare sei chilometri di strade», aveva dichiarato a fine 2022 il sindaco Massimo Pinna. Ora ecco il progetto economico definitivo-esecutivo. «Abbiamo atteso anche per la fibra», spiega il primo cittadino, «gli interventi per connettere la fibra ottica alle case del centro abitato prevedevano il taglio della strada e non volevamo certo asfaltare per poi dover riaprire il cemento. Siamo progetto pilota della fibra con Tim e abbiamo quasi finito». Sul documento ora si parla di un milione e cento mila euro, e si legge «che la rimodulazione del progetto ha comportato la revisione di diversi elaborati tecnici progettuali, da predisporre in ottemperanza al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente».

Tra le strade interessate agli interventi via Monastir, via Berlinguer, via Sassari, via Togliatti, via Cavour, via Piano, e ancora piazza Stazione, via Verdi, via Baronale, via Paoli, via Gramsci. Tra spese di progettazione, arrotondamenti, segnaletica e fondi imprevisti il Comune spenderà circa 439 mila euro secondo i resoconti. «Vogliamo partire il prima possibile», chiude Pinna, «cominciamo presto con le gare per le operazioni. Abbiamo ritardato anche per adattarlo alle norme del Pnrr, ma siamo pronti».