Un milione e 200mila euro per sistemare le strade del paese 

Partirà dall’area ovest del paese la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità urbana prevista nel programma triennale delle opere pubbliche. Un intervento finanziato dalla Regione con l’ultima variazione di bilancio approvata lo scorso dicembre: al Comune sono stati assegnati un milione e 200mila euro per il triennio 2023/2025.

La prima tranche (400 mila euro) sarà utilizzata per la manutenzione straordinaria nella zona tra via Cagliari e corso Repubblica, in direzione Serdiana: è quanto risulta dall’atto di indirizzo al settore dei Lavori pubblici firmato nei giorni scorsi dalla giunta comunale per dare avvio alla progettazione. In gran parte delle strade cittadine, in particolare quelle che necessitano di un intervento urgente per la presenza di buche o asfalto deteriorato, è prevista la sostituzione del fondo bituminoso e la posa di un nuovo manto stradale. Il secondo intervento (con i fondi del 2024) riguarderà l’area Nord, compresa tra corso Repubblica, via Roma e via Emilio Lussu. Gli ultimi 400mila euro (annualità 2025) saranno utilizzati per la sistemazione dell’area sud-est tra via Lussu, via Roma e via Cagliari.

