Un milione di sbarchi nelle cale meraviglia 

Un milione di sbarchi in totale, dovuti a oltre 360 mila persone che hanno visitato le spiagge della Costa di Baunei , da maggio a ottobre, effettuando minicrociere a bordo delle imbarcazioni che partono dai porti di Santa Maria Navarrese, Arbatax, Cala Gonone, Marina di Orosei e La Caletta.

Sono i numeri ufficiali della prima stagione turistica con gli sbarchi a numero chiuso governata dall’algoritmo elaborato da una società, la Eager, per conto del comune di Baunei. Numeri comunicati venerdì scorso dal sindaco Stefano Monni e da Carlo Gaspa, responsabile del sistema basato su un Qr Code che ha disciplinato gli sbarchi nel tratto di costa con spiagge a numero chiuso compreso tra Cala Gabbiani fino a Cala Luna (Cala Mariolu, Cala Biriala e Cala Sisine comprese).

Una novità assoluta che dopo un iniziale comprensibile scetticismo ha trovato nella collaborazione degli operatori la chiave di volta. «Ringraziamo i 108 operatori marittimi che con senso di responsabilità hanno compreso che la novità di quest’anno rappresenta un passo importante nel segno della irrinunciabile tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia ambientale che ha, tra gli altri, anche lo scopo di tutelare il futuro delle loro attività economiche – ha sottolineato il sindaco Monni – e i nostri tecnici sono già al lavoro per mettere in piedi un sistema che per il 2026 avrà l’obiettivo di eliminare le criticità. Abbiamo investito risorse nella ideazione e realizzazione del sistema, che ha previsto anche l’acquisto di servizi e attrezzature sofisticate e costose».

RIPRODUZIONE RISERVATA