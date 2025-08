Un milione di giovani per Prevost 

Roma. «Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano!»: è la richieta di Papa Leone XIV al milione di giovani arrivato a Tor Vergata per l’evento principale del Giubileo dei Giovani. Nella spianata, ad ascoltare il pontefice, anche numerosi cardinali, tra i quali Angelo Becciu.

Davanti all’immensa platea Papa Prevost sottolinea ancora la necessità di avere «testimoni di giustizia e di pace! Quanto ha bisogno il futuro di uomini e donne che siano testimoni di speranza!». E poi spiega che l’amicizia, quella vista in questi giorni tra i giovani arrivati a Roma da ogni angolo del pianeta, «può cambiare il mondo, può essere la strada per la pace». E alla generazione che vive sui social Leone XIV chiede di «cercare con passione la verità», rifuggendo dalle menzogne e dalle ambiguità dei social e di internet. Infine li invita a fare delle scelte che possono loro cambiare la vita: «Scelte radicali e piene di significato» come «il matrimonio, l’ordine sacro e la consacrazione religiosa che esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici». Ma il Giubileo dei Giovani segna anche notizie tristi, come la morte di due ragazze venute a Roma come pellegrine: Maria dalla Spagna e Pascale dall’Egitto. Il Papa chiede a tutti i giovani presenti alla veglia di pregare per loro e anche per il giovane spagnolo che è stato ricoverato in ospedale.

Leone XIV infiamma la spianata, prima con il lungo giro in papamobile per salutare i giovani, settore per settore. Poi scende dall’auto per fare l’ultimo tratto a piedi, portando lui stesso la croce del Giubileo. Sale quindi sul palco accompagnato da duecento ragazzi, tra loro ci sono anche giovani segnati dalle guerre e dalle migrazioni. Infine la risposta alle domande, in italiano, inglese e spagnolo. Poi i giovani si sono disposti per la notte nella spianata, organizzati con sacchi a pelo e tendine, in attesa del ritorno di Papa Prevost, che questa mattina con la messa chiuderà questa settimana di Giubileo dei giovani, l’evento più partecipato dell’Anno santo.

