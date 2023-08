Un milione di euro svanito con la truffa delle criptovalute 

Non sono stati raggirati da un broker o da un promotore che aveva carpito la loro fiducia, rivelandosi poi un truffatore. Né hanno affidato i loro soldi ad una società finanziaria che poi ha chiuso facendo perdere tutto. Più semplicemente hanno confidato in una piattaforma web dedicata alle criptovalute, investendo pressoché tutti i loro risparmi e vedendoli volatilizzare in pochi istanti. Il grande problema è che i soldi di una famiglia cagliaritana svaniti nel nulla superano il milione di euro.

L’inchiesta

È un’indagine che si annuncia difficilissima quella affidata al sostituto procuratore Enrico Lussu, uno dei magistrati del pool specializzato in reati finanziari, per tentare di chiarire chi sia dietro un sito internet (con dominio non italiano) che, operando in investimenti e criptovalute, ha fatto sparire l’intero capitale investito dai componenti di un nucleo familiare del capoluogo. Marito, moglie e figli (ma pare anche altri familiari) che con il miraggio dei facili guadagni con le criptovalute hanno perso i risparmi di una vita, la liquidazione e tutto quello che avevano messo da parte. Una cifra che supera il milione e che, stando ai primi accertamenti, nel giro di un battito di ciglia si è divisa su numerosi conti in paradisi fiscali. Già solo per capire chi ci sia dietro il sito serviranno una serie di rogatorie internazionali, mentre quelle per accertare a chi siano intestati i conti nei quali sono confluiti i soldi potrebbero non avere mai una risposta.

L’imprudenza

Non ci sarebbe un vero e proprio raggiro, ma una grande imprudenza alla base di un fascicolo aperto di recente in Procura dopo la denuncia presentata dalla famiglia cagliaritana.

A differenza di altri casi analoghi, dove le vittime vengono raggirate da broker o promotori finanziari (dunque persone in carne e ossa) che promettono investimenti remunerativi e poi si rivelano dei truffatori, questa volta alla base della frode ci sarebbe un sito internet, o meglio una piattaforma, che attraverso una massiccia pubblicità via email o via social prometteva guadagni da capogiro con le criptovalute e con investimenti internazionali. Solo che da capogiro, questa volta, è la cifra andata in fumo che supererebbe il milione di euro.

Una volta trasferiti i soldi, con una serie di click, il capitale che avrebbe dovuto diventare il portafoglio sul quale realizzare gli investimenti telematici è svanito come per magia. Immediata è scattata la denuncia, ma le speranze di recuperare quel denaro sono ridotte a un lumicino.

Le rogatorie

Le email che promettevano i guadagni incredibili arrivavano dall’estero, il sito internet è domiciliato fuori dall’Italia e anche i primi accertamenti bancari hanno accertato che i bonifici telematici hanno trasferito le somme in vari conti oltre oceano, rimbalzando poi in altri paradisi fiscali. Le indagini, come spesso accade in casi analoghi, sono affidate alla Polizia per le Comunicazioni (la cosiddetta Polposte), ma già si annunciano complicatissime.

Servono una sfilza di rogatorie internazionali solo per capire chi ci sia dietro i siti internet, con i provider che risponderanno (se risponderanno) nel giro di parecchi mesi, poi altre per chiedere alle banche a chi appartengano i conti. Ma gli investigatori sanno già che la risposta dai cosiddetti paradisi fiscali non arriverà mai.

