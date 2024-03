Un milione di euro per ridare lustro alle antiche chiese 

Desulo investe sul turismo religioso, riqualificando le chiese, ricostruendo quelle diroccate e realizzando strade di collegamento ai luoghi di culto. Consistenti le risorse in campo, oltre un milione di euro, nel programma di opere dell’amministrazione comunale.

Spiccano 200 mila euro di interventi sulla vecchia chiesa di Sant’Antonio abate, destinati al miglioramento degli interni in sinergia con la Soprintendenza di Nuoro, nonché 150 miladella Provincia per uno spazio espositivo che sarà parte della rete museale del Nuorese. Ulteriore tassello per la storica chiesa, in cui negli anni scorsi è stato recuperato il tetto e vengono ospitati importanti eventi culturali. Si aggiungono 150 mila euro per il recupero della chiesa di Santa Croce e 80 mila per quella della Madonna della Neve, a Tascusì.

«La nostra è una comunità da sempre legata alla fede - dice il sindaco Gian Cristian Melis - supportati dalle istituzioni regionali e provinciali e dal nostro avanzo di bilancio abbiamo messo insieme un milione di euro che ci consentirà di dare nuova luce al patrimonio religioso. Ci crediamo tanto, conosci dell’importanza che il turismo religioso può avere sul territorio». Attesi nei prossimi mesi anche i lavori per la realizzazione della chiesa di “Sant’Istevene”: diroccata dagli anni Sessanta e posta ai confini con Aritzo, riavrà luce grazie a 100 mila euro di fondi comunali. Con 300 mila euro si farà la strada ora usurata. «È un luogo caro ai desulesi - aggiunge Melis - fin dal nostro insediamento abbiamo posto il suo recupero in agenda. Ora siamo felici di vedere passi in avanti. È stato essenziale il lavoro degli assessori ai Lavori pubblici Roberto Mannu e Cultura Giannetto Daga e del consigliere Giannino Fais». Intanto, sono già avviati i preparativi per la Settimana santa. Dice Melis: «Collaboreremo con la Pro Loco per la diretta della domenica delle Palme su Videolina».