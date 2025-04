Un milione di euro per rendere la Giara fruibile da tutti 

Un milione di euro per il “Miglioramento e ampliamento dei servizi alla persona e connessi con i percorsi legati alla fruizione turistica e alla gestione del cavallino della Giara”: il progetto dell’Unione dei Comuni Marmilla conquista la terza posizione nella graduatoria regionale del bando Fosmit, a testimonianza della sua solidità, e punta a rafforzare i legami sociali, migliorare l’accessibilità ai servizi e promuovere un turismo sostenibile legato alle emergenze ambientali e archeologiche del territorio della Giara e non solo.

Cosa si farà

Per ciascuno dei tre paesi – Gesturi, Setzu e Tuili – sarà acquistato un minibus elettrico destinato ai trasporti scolastici, turistici e sociali, con particolare attenzione ad anziani e persone non autonome. I veicoli, da nove posti, saranno modulabili per il trasporto di persone con disabilità grazie a sedili sganciabili.

La logistica sarà gestita da un back office dedicato.

Energia

In parallelo, verranno installati tre impianti fotovoltaici su edifici comunali (ex Ciat a Tuili, magazzino comunale a Setzu, deposito comunale a Gesturi), ciascuno dotato di stazione di ricarica per veicoli elettrici.

Setzu

Per Sandro Palla, sindaco di Setzu, si tratta di «una grande soddisfazione, frutto del confronto con i colleghi di Gesturi e Tuili, che ha portato alla realizzazione di un progetto ambizioso che vede coinvolti non solo i tre comuni, ma tutto il territorio con un servizio fondamentale».

Tuili

L’iniziativa rappresenta un passo concreto contro lo spopolamento. «Grazie a questo progetto i nostri paesi si rinnovano all’insegna della sostenibilità», afferma Andrea Locci, sindaco di Tuili e presidente dell’Unione: «Un risultato importante per tutta l’Unione, che rafforza il tessuto sociale e contribuisce alla lotta contro lo spopolamento e l’abbandono del territorio», aggiunge.

Gesturi

Per Emilio Serra, sindaco di Gesturi è «un importante traguardo per la nostra amministrazione, che fin dall’inizio lo aveva posto nel programma elettorale di mandato. Questo progetto ci permetterà di dare una risposta forte e concreta ai nostri concittadini, grazie ad una collaborazione leale e proficua con i colleghi di Tuili e Setzu. Siamo certi – conclude Serra – che questa nostra iniziativa possa essere d'esempio per tanti altri territori dell'interno che come il nostro soffrono la progressiva carenza di presidi sanitari, aggravata da un sistema di trasporti e di viabilità interna sempre più inadeguato».

