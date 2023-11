Un milione di euro per l’ecocentro 

L’ecocentro cambia casa. Il Comune di Samassi ha avviato le procedure per realizzazione un nuovo centro di raccolta, che sorgerà all’interno della zona Pip Cungiau Sa Gora. La decisione è stata presa per liberare via Cagliari, sede dell’attuale ecocentro, dai rallentamenti e dalle code di traffico, visto il suo ruolo strategico di collegamento con il vicino centro di Serramanna.

Il progetto

«In questi mesi l’amministrazione comunale ha monitorato il funzionamento dell'attuale centro di raccolta in via Cagliari, dal momento della riapertura ad oggi, riscontrando alcune criticità – spiega il vicesindaco Giacomo Onnis – per questo motivo si è deciso di avviare l'iter progettuale per la realizzazione di un nuovo ecocentro comunale nella zona Pip Cungiau Sa Gora, in cui far nascere un centro più accogliente e funzionale, ma anche più sicuro per i cittadini, rispetto all'attuale zona più trafficata». Proprio l’ampliamento del Pip sito in località Cungiau Sa Gora rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, per un valore di poco più di 900.000 euro. «Il finanziamento regionale di 825.000 euro e relativo all'ampliamento del Pip Cungiau Sa Gora è stato concesso mediante bando dell'assessorato all'industria alla precedente amministrazione – aggiunge Onnis – e prevede il cofinanziamento comunale di 145.000 euro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona industriale».

La decisione

La decisione di spostare l’’impianto trova parere favorevole anche tra i banchi della minoranza. «Il progetto dell’ecocentro nella zona industriale è stato elaborato dalla giunta Cabiddu, poi la Giunta Pusceddu aveva optato per riadattare l’ex mattatoio in ecocentro, con vari problemi di sorta – così il consigliere di minoranza Paolo Cabriolu – L’amministrazione Muscas, quando si è insediata, ha detto che sarebbero stati la continuazione naturale dei precedenti mandati di Pusceddu e spostando l’ecocentro alla zona Pip, come è logico che sia, stanno disconoscendo le decisioni delle due giunte precedenti alle quali si rifanno, tra l’altro con gli stessi assessori. È giusto che l’ecocentro si trovi nella zona industriale , mi chiederei come mai stanno agendo con undici anni di ritardo su una scelta logica e come mai oltre a questo disconoscimento si sono ribattuti sulla scelta primaria. Si stanno autosmentendo».

