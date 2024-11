«Un milione di euro per le strade sicure» 

Tutti d’accordo: in Consiglio comunale a Cagliari la sicurezza stradale non ha colore politico. «Abbiamo approvato», ribadisce il sindaco Massimo Zedda su Facebook, «grazie alla collaborazione tra maggioranza e opposizioni, l’ultima variazione di bilancio. Per prima cosa, metteremo subito a correre un milione di euro per la sicurezza stradale». Il primo cittadino aggiunge: «Inizieremo dalle strade col più alto tasso di incidenti, da quelle vicino alle scuole e a quelle con quattro corsie predisponendo attraversamenti pedonali rialzati, segnalatori di velocità e zone 30».

La tragedia di viale Colombo, con la morte della studentessa diciassettenne Beatrice Loi, è soltanto l’ultima di una lunga sia di investimenti di pedoni a Cagliari. Per questo c’è un’unità di intenti in Consiglio comunale: «La sicurezza stradale è una priorità assoluta per Cagliari. La Giunta e tutto il Consiglio comunale sono pienamente sensibilizzati su questo tema», ha evidenziato l’assessore alla Viabilità, Yuri Marcialis. «Particolare attenzione verrà rivolta alle strade in prossimità degli edifici scolastici. Stiamo studiando soluzioni diversificate, adattandole alla tipologia di strada e al volume di traffico. Gli interventi previsti includono attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti di carreggiata e, dove necessario, anche la chiusura al traffico in alcune fasce orarie». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA