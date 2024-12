Un milione di euro per le strade diventate gruviera 

Buche, marciapiedi, segnaletica. Dopo il mezzo milione dei mesi scorsi, la città di Nuoro ha ottenuto un nuovo stanziamento regionale per mettere mano alla sicurezza stradale e avviare nuovi interventi sulla viabilità e migliorare la sicurezza stradale. Si tratta di fondi inseriti nella finanziaria regionale.

Il Comune, per renderli immediatamente spendibili, ha approvato la relazione tecnica. I fondi saranno inseriti già nel bilancio in via di approvazione da parte del commissario Giovanni Pirisi. «Si ritroveranno in conto capiate nel 2025 - spiega il commissario comunale -. Si tratta di denari che potranno dare avvio ad un piano di manutenzione stilato dall’ufficio Lavori pubblici. Interverremo nelle situazioni più critiche».

Non è l’unico intervento. Il Comune è attivo per cercare di reperire le risorse necessarie per intervenire sull’accesso alla città. Ad iniziare dallo svincolo per Pratosardo sulla 131 dcn. Servirebbe una cifra vicina ai 13 milioni di euro.

«Si tratta di un problema che sarà affrontato dalla prossima finanziaria regionale - assicura Pirisi - il Comune infatti ha mandato tutto il materiale conoscitivo sul problema alla Regione».

