Un milione di euro per la sicurezza ambientale 

Ai piedi della montagna di Isadalu, che domina a nord-est l'abitato di Villagrande, c’è una frana minacciosa che il Comune ha messo sotto sorveglianza. La missione è mettere in sicurezza la zona a rischio idrogeologico. Erriu Longu, a ridosso della frazione di Villanova Strisaili, è un’altra criticità che l’amministrazione di Alessio Seoni ha intenzione di risolvere per evitare pericoli per l’incolumità, garantendo il corretto deflusso delle acque. Sono due progetti gemelli la cui stima di spesa è stata quantificata in un milione di euro. Le risorse non ci sono e per questo l’Esecutivo ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione degli interventi, anteprima della procedura per la richiesta del finanziamento al ministero dell’Interno dove è disponibile un tesoretto per realizzare investimenti relativi a opere pubbliche utili a mettere in sicurezza edifici e territorio. Frana a parte, le attenzioni si concentrano su Erriu Longu, le cui sponde con il tempo sono state erose in alcuni tratti, che attraversa l’area sud-ovest dell’abitato di Villanova Strisaili e insiste parzialmente in una zona di espansione residenziale del programma di fabbricazione. Al momento l’alveo è invaso dalla vegetazione che, in caso di piena, potrebbe creare sbarramenti al deflusso con conseguenti rischi per la sicurezza. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA