Un milione di euro per la rinascita di Villa di Tigellio 

Abbandonata e invasa da erbacce e rifiuti. Villa Tigellio, testimonianza dell’epoca romana, ha un destino comune ad altri monumenti della città. La buona volontà e l’impegno della Sovrintendenza non è sufficiente per sconfiggere la burocrazia e i contrasti politici. Eppure per mettere a disposizione di cagliaritani e turisti quel tesoro di storia non sono necessarie cifre astronomiche. «Grazie a un finanziamento ministeriale arrivato ad aprile, con una corsa contro il tempo, siamo riusciti a effettuare pulizie e a rimuovere una passerella non più percorribile che cinque anni fa aveva causato la chiusura del sito», spiega Sabrina Cisci, archeologa della Sovrintendenza. Cosa serve per aprire la Villa di Tigellio? «Il sito richiede un finanziamento di 800 - 1 milione di euro, che comprende il consolidamento totale dei muri, degli intonaci e dei rivestimenti pavimentali, mosaici e cocciopesto. Per una conservazione ottimale, occorrerebbe ripristinare le coperture che andranno studiate nel rispetto paesaggistico del sito». Un percorso lungo e costoso: l'unica soluzione è quella di intervenire con piccoli step, in attesa di un finanziamento regionale da 150.000 euro non ancora arrivato nelle casse del Comune.

