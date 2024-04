Un milione di euro per il cimitero 

Lo sconcio di mesi fa, quando i familiari dei defunti erano stati costretti a camminare in mezzo al fango sino alle caviglie per raggiungere la tomba dei propri cari, potrebbe essere un ricordo.

La scena ha convinto il Comune circa l’urgenza di intervenire nel nuovo cimitero. E pochi giorni fa la Giunta ha approvato un atto che dà mandato ai tecnici di redigere un progetto da un milione di euro che restituisca dignità alla parte nuova del camposanto. «Dopo anni ci troviamo finalmente nella possibilità - afferma il sindaco Pietro Morittu – di mettere a sistema una serie di interventi di urbanizzazione: la progettazione darà risposte a vari problemi irrisolti e riteniamo che sia realisticamente la municipalizzata Somica a prendere in gestione la parte nuova del cimitero».

La spesa ipotizzata è di un milione. Prevede la riqualificazione e il riordino dello spazio prospiciente l’ingresso (si dovranno studiare lavori di miglioramento della sicurezza), opere di urbanizzazione per la futura edificazione di cappelle di famiglia, la sistemazione delle aree di accesso, la predisposizione di un campo di inumazione e, chiaramente, la realizzazione di nuovi loculi in prosecuzione rispetto a quelli già costruiti. Ci sono poi aspetti legati alla parte storica dove i problemi giganteschi riguardano il viale centrale totalmente divelto dalle radici dei pini e l’indecoroso cedimento (da 30 anni) di parte dei muri perimetrali: «Ci sono proficue interlocuzioni con la Sovrintendenza ai beni storici – conclude il sindaco – per pianificare le opere di ripristino».

