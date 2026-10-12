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Flumini.
13 ottobre 2026 alle 00:12

Un milione di euro per il campo da calcio 

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Al via il restyling del campo da calcio di Flumini, nella zona di Sa Tanca, dove il cantiere è ufficialmente partito ieri con la consegna dei lavori. L’intervento, da 1.128.647 euro, permetterà di riqualificare in modo completo una struttura storica per la borgata del litorale: poco più di 800mila euro li ha finanziati la Regione, il resto il Comune.

Al centro del progetto c’è il campo da calcio a 11, con un nuovo manto in erba sintetica e l’adeguamento per l’omologazione della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti per poter ospitare gare ufficiali. Del piano fanno parte anche il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi annessi, interventi sulle recinzioni e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Spazio anche all’efficientamento energetico con l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra gli spogliatoi per produrre energia pulita e ridurre i consumi. Previsti 210 giorni di lavori, con l’obiettivo di consegnare il campo rinnovato in tempo per la nuova stagione sportiva. «L’intervento, che si inserisce nel più ampio obiettivo di valorizzazione del patrimonio sportivo comunale», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «mira a restituire alla comunità di Flumini una struttura più moderna, funzionale, sicura, efficiente e accessibile, in grado di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze degli atleti, delle associazioni sportive e della cittadinanza». Soddisfatta anche l’assessora ai Territori extraurbani Monica Sotgiu, che dice: «Al di là dell’attività fisica, il nuovo campo, con gli spogliatoi rinnovati e i percorsi privi di barriere, può diventare per la comunità quartese che abita nel litorale un luogo di incontro tra generazioni, favorendo inclusione e coesione sociale».

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