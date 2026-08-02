VaiOnline
Provincia.
03 agosto 2026 alle 00:27

Un milione di euro per i tratti urbani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un milione di euro per riqualificare e mettere in sicurezza i tratti delle strade Provinciali che attraversano i centri abitati dell’Oristanese. È il risultato più significativo dell’ultimo Consiglio in cui è stato approvato un piano straordinario che consentirà di intervenire nei paesi con lavori attesi da anni.

Il progetto nasce dall’unione di due canali finanziari: 400mila euro provenienti dall’avanzo libero dell’amministrazione e quasi 600mila euro di trasferimenti regionali. Una manovra che permette di “mettere a terra” risorse immediatamente spendibili per la bitumatura dei tratti urbani delle Provinciali. «Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia accolto integralmente la nostra proposta» dichiarano i consiglieri Angelo Masala, Renzo Ponti, Federica Piras e Laura Celletti. «La priorità era dare risposte rapide ai cittadini e ai sindaci che da anni chiedono interventi di asfaltatura nei centri abitati. Fondamentale l’apporto di risorse regionali e l’attenzione dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu». I consiglieri del Campo Largo mettono in luce come il risultato politico è stato raggiunto in una seduta complessa. «La maggioranza si è presentata senza il numero legale per poter aprire il Consiglio. Solo la nostra presenza ha permesso di avviare e portare a termine i lavori – spiegano - Abbiamo garantito il numero legale per senso delle istituzioni e rispetto verso le comunità. Portare a casa un risultato da un milione di euro per i Comuni, consentendo lo svolgimento della seduta, dimostra che lavoriamo per il bene del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 