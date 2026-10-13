Un milione di euro per i marciapiedi 

Dopo anni di segnalazioni, cadute e interventi tampone, parte l’attesa riqualificazione dei marciapiedi di Selargius. Il primo step del cantiere da 400mila euro è partito in via Vittorio Veneto, una delle vie più trafficate del centro - accanto al teatro civico e al parco Si ‘e Boi - con mattonelle sconnesse, buche e dislivelli che rendevano pericoloso camminare, soprattutto per anziani e disabili. «Finalmente», il commento di residenti e commercianti, «speriamo facciano in fretta coi lavori». In programma anche la sistemazione dei percorsi pedonali di via Mazzini e via Machiavelli.

Infortuni

La lista dei pedoni caduti negli ultimi anni nella strada del centro è lunga. «Almeno una distorsione alla caviglia chiunque di noi se l’è procurata camminando in questo marciapiede, me compreso», dice Andrea Sanna, titolare dell’agenzia immobiliare lungo via Vittorio Veneto. «Questa è una zona dove fra l’altro abitano tanti anziani, molti disabili, e per tutti è stato un inferno. Ecco perché aspettavamo questi lavori con ansia. Certo», sottolinea, «i tempi di cantiere e i disagi che vivremo in queste settimane un po’ ci spaventano, ma almeno alla fine avremo un marciapiede dove si potrà camminare in sicurezza, almeno si spera». Aspettativa condivisa dalla vicina Tiziana Congiu, proprietaria del salone di parrucchiere accanto all’agenzia: «era ora, proprio davanti alla mia attività ci sono pericolosi dislivelli che segnalo da almeno un anno e mezzo. Mi auguro si faccia in fretta perché senza parcheggi nella via non sarà semplice lavorare». La stessa preoccupazione dei residenti: «il mio timore è che si vada per le lunghe, purtroppo questo tipo di lavori si sa quando iniziano ma non quando finiscono», il commento di Giulia Salis.

L’amministrazione

Il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas rassicurano: «Sono preoccupazioni legittime, ma per ridurre al minimo i disagi a cittadini e commercianti abbiamo deciso di procedere per gradi. Prima di Natale dovrebbero concludersi i primi interventi e poi ci dedicheremo alle fasi successive». Prima tappa in via e vico di Vittorio dove i lavori sono in corso da alcuni giorni, poi si prosegue in via Mazzini, e in via Machiavelli a Su Planu. «Siamo partiti dai marciapiedi di alcune strade dove la manutenzione era più urgente, un cantiere da 400mila euro che va ad aggiungersi al precedente stanziamento da 700mila euro destinato alla via San Luigi», spiegano Concu e Argiolas. «Due distinti appalti che ci permetteranno di dare risposte alla comunità e di risolvere alcune delle problematiche che si trascinavano da anni».

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