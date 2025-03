«Un milione di euro per gli operatori ancora inutilizzato» 

Il tema non è di secondo piano: come faranno i boxisti a superare la chiusura forzata sino al 18 marzo? Chi pagherà le bollette e il calo di guadagni che potrebbe verificarsi nel mercato provvisorio di piazza Nazzari? Domande che si è posto il consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco Giuseppe Farris che ha presentato un’interrogazione all’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Con la Legge regionale 17 del 19/12/2023 è stato stanziato a favore del Comune un milione di euro a titolo di “contributo operatori mercato di San Benedetto”». Fondi che, secondo Farris, non sarebbero mai entrati nella casse di Palazzo Bacaredda perché nessuno li avrebbe mai richiesti alla Regione».

Questi soldi potrebbero essere un ristoro per gli operatori «gravati dalla sospensione della propria attività per 15 giorni ma, altresì, è ragionevole ipotizzare che l’afflusso al mercato provvisorio, per il tempo occorrente alla riqualificazione di San Benedetto, risulterà inferiore, con un conseguente calo del relativo fatturato». Farris propone di impiegare il finanziamento «per ristorare i concessionari e, altresì, per promuovere l’attività che verrà svolta nel mercato di piazza Amedeo Nazzari».

