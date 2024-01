Un milione di euro in arrivo per il centro sportivo “Putzolu” 

Ha sortito gli effetti auspicati il progetto di riqualificazione del complesso sportivo “Paolo Putzolu” di Domusnovas inviato lo stesso giorno di apertura del bando Sport e Periferie 2023: in arrivo la dotazione massima disponibile di 700 mila euro che sarà integrata con 300 mila di cofinanziamento comunale per trasformare la struttura di via Musei in un vero e proprio complesso sportivo polifunzionale.

Verrà sostituito l’oneroso manto erboso naturale del campo da calcio con un più efficiente manto sintetico, verranno efficientati con pannelli solari e batterie d’accumulo tutti gli edifici della struttura che usufruirà di una completa riqualificazione con anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. Infine nasceranno ex novo un campo da padel e uno da beach volley che si affiancheranno a quello da calcio a 5 che sarà rivalorizzato. L’ottenimento è frutto del lavoro degli assessorati Sport e Lavori pubblici. «Finalmente - commenta il titolare dello Sport Davide Aru - vediamo il frutto di 2 anni di lavoro (stesso progetto respinto l’anno scorso per un cavillo): il Paolo Putzolu diverrà una struttura fondamentale per far crescere i nostri figli e potenziare l’attività sportiva». Il titolare dei Lavori pubblici Fabrizio Saba evidenzia l’auto-sostenibilità della struttura: «Pannelli e batterie abbatteranno le spese energetiche mentre i proventi dell’affitto dei 3 campi laterali serviranno a coprire le spese di gestione. Il nostro investimento verrà, dunque, riassorbito in poco tempo».

