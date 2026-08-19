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Gergei.
20 agosto 2026 alle 00:17

Un milione di euro destinati a Casa Giua 

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Progetto approvato e per il recupero di Casa Giua è in arrivo nelle casse del Comune di Gergei poco più di un milione di euro.

Si tratta di un’antica casa nella zona storica del paese che l’amministrazione cittadina intende rendere fruibile a tutti i residenti. Una volontà che diventerà realtà grazie al Progetto di sviluppo territoriale “Sarcidano Barbagia di Seulo terre d’acqua e pietre”.

La storica struttura sarà recuperata e trasformata in uno spazio da destinare a eventi culturali in particolare ma diventerà anche uno spazio di cui potranno usufruire le associazioni locali e soprattutto le future generazioni. Pertanto Casa Giua, secondo gli obbiettivi del Comune guidato dal sindaco Rossano Zedda, diventerà una struttura polivalente con il fine di dare valore alla storia del paese e creare nuove opportunità per tutta la comunità.

Un traguardo che ha soddisfatto in modo particolare il primo cittadino: «Amministrare significa avere una visione, lavorare con determinazione e portare risultati» ha detto il primo cittadino.

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