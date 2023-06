Un milione di euro dal Pnrr per costruire il nuovo asilo 

Un milione e 100 mila euro per realizzare un asilo nido a Burcei. I fondi sono arrivati col Pnrr. Prevista la demolizione e il rifacimento di una parte di un vecchio caseggiato scolastico fra le vie Torino e Progresso, utilizzato finora per ospitare la scuola dell’infanzia e l’archivio.

In progetto, la creazione di nuovi spazi didattici, aree gioco e servizi igienici. Un asilo che in futuro ospiterà anche i ragazzi delle elementari e medie in un unico polo didattico al centro dell’abitato.

«Grazie a questo finanziamento verrà realizzato il primo asilo nido comunale nella storia del nostro Comune – dice il sindaco Simone Monni – un’opera in linea con la filosofia della nostra amministrazione, che punta alla creazione di strutture e servizi a beneficio della comunità. Puntiamo su un polo scolastico che, oltre l’asilo nido, in futuro ospiterà le elementari e medie: gli spazi necessari saranno ricavati con la demolizione di un vecchio fabbricato che la Asl ha deciso di concedere al Comune. In questo modo, il caseggiato delle Medie potrà ospitare le associazioni di volontariato che operano in paese».

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora comunale alla Pubblica istruzione e Servizi sociali, Tilde Scalas: «Crediamo in una scuola funzionale, moderna. Un polo sul quale investire con progetti di supporto all’attività didattica». (ant.ser.)

