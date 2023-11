Un milione di contratti in più  

Oltre 5,77 milioni di nuovi rapporti di lavoro attivati a fronte di 4,5 milioni cessati: nei primi otto mesi del 2023 si è registrato un saldo positivo di contratti che si avvicina a quota un milione. Si tratta precisamente di oltre 968mila rapporti di lavoro nel settore privato non agricolo con esclusione del lavoro domestico. A scattare fare il bilancio dei contratti tra gennaio ed agosto è l'ultimo Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale quasi un terzo di questi rapporti di lavoro in più riguarda contratti a tempo indeterminato. Un valore questo che segna un saldo positivo di 310.763 unità in lieve aumento sulle 272.811 dello stesso periodo del 2022.

Nel complesso - spiega l'Inps - le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati tra gennaio ed agosto sono state 5.477.000, in lieve calo sullo stesso periodo del 2022 (-0,8%) soprattutto a causa del calo di quelle per contratti a tempo indeterminato. L'aumento dei rapporti stabili è stato possibile grazie all'aumento delle trasformazioni (517.000, in aumento del 5% sui primi 8 mesi del 2022) e al calo delle cessazioni da contratto a tempo indeterminato ( -7%).

