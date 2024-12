Un milione anche dalla Regione per la rinascita dello stadio 

Adesso è ufficiale: per la rinascita di Is Arenas ci sarà anche 1 milione di euro finanziato dalla Regione. Risorse chieste dall’amministrazione di via Porcu che serviranno per riqualificare il campo - un tempo anche casa dei rossoblù - e la pista di atletica, di fatto la parte del polo sportivo di Is Arenas da anni al centro del contenzioso fra Comune e Cagliari calcio. La prossima udienza, l’ennesima, è fissata a febbraio 2025. Nel frattempo il Comune si porta avanti con progetti definiti e finanziamenti necessari per realizzare i lavori.

Sullo sfondo c’è anche il progetto per il completamento del compendio di Is Arenas in chiave ambientale e sportiva, proposto dall’assessorato ai Lavori pubblici e approvato di recente dalla Giunta comunale: un tirante verde dedicato al jogging e agli sport all’aperto, una sorta di area cuscinetto che guarderà al parco di Molentargius. In questo caso le risorse ci sono già da tempo, in parte regionali, 455mila euro, il resto - 245mila - è stato stanziato dal Comune, mentre il progetto ora dovrà incassare i pareri su tutela paesaggio e ambiente. Nell’intervento rientra anche la manutenzione straordinaria del campo sportivo esistente - Sa Cora - che diventerà un playground polivalente per calcio a 11 e campo scuola baseball. Alcune aree risultano private, per cui prima di realizzare i lavori si dovrà procedere con gli espropri. Fondi che si sommano a 1 milione 600mila per la ristrutturazione di tribuna, spogliatoi e servizi igienici.

