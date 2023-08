Un milione all’anno contro il degrado 

Sfogliando le quarantotto pagine del capitolato speciale che regola l’appalto di igiene urbana a Oristano il dubbio sorge spontaneo: o ci si trova in un’altra città, oppure nell’esecuzione del servizio affidato alla ditta Formula Ambiente a fronte di un costo annuale che supera i sei milioni di euro (un milione solo per pulizia strade e diserbo) qualche falla c’è. Perché quelle restituite dalle foto scattate in varie zone del capoluogo non sono certo le immagini di un comune dove la spazzatrice passa regolarmente o dove il diserbo delle erbacce viene effettuato con la frequenza necessaria.

Il degrado

Per avere un’idea è sufficiente fare due passi a piedi, con la consapevolezza che in molti tratti sarà necessario proseguire lungo la sede stradale visto che i marciapiedi sono letteralmente invasi da una selva ormai fuori controllo. Succede ad esempio in via Casula, dove i pedoni si trovano di fronte un vero e proprio muro di fogliame mentre in via Leone XIII il verde cresce rigoglioso lungo tutto il camminamento. In via Loffredo il passaggio è ostruito dalle canne, in via Petri i cespugli hanno invaso il marciapiede, con buona pace di disabili in carrozzina e mamme con passeggini al seguito.

Il capitolato

Eppure il capitolato d’appalto parla chiaro. Nella proposta di progetto il Comune aveva previsto come standard minimo di servizio sei turni di diserbo all’anno in ciascuna via, per un costo totale di 25mila euro. A giudicare dalle condizioni in cui versa buona parte delle strade o il numero è insufficiente, oppure non è stato eseguito a regola d’arte. Discorso a parte merita la pulizia delle strade. Tra spazzamento meccanico, manuale e lavaggio il progetto tecnico metteva in conto una spesa complessiva di 933mila euro.

Nel capitolato, al punto 13 dell’articolo 69, viene specificato che «il Comune si riserva la possibilità di verifica del raggiungimento degli standard qualitativi attesi su ciascuna via. Il mancato rispetto può dare adito ad una penale da parte dell’Amministrazione comunale».

Le penali

Gli importi variano da un minimo di 250 a un massimo di 5mila euro per ogni singola contestazione che può riguardare l’omesso spazzamento di una via, orari difformi da quelli programmati o l’utilizzo di una quantità di attrezzature non sufficienti.

Non ci si spiega allora il tappeto di fogliame in via Carlo Meloni, solo per fare un esempio. Qui il servizio dovrebbe avere una cadenza settimanale con il mezzo meccanico, quindicinale per quello manuale.

La realtà racconta altro. Spesso l’intervento dei mezzi non viene segnalato preventivamente e la presenza delle auto in sosta rende vano il passaggio. La sporcizia viene, sì, soffiata ma finisce sotto le ruote delle macchine.

Spazzamenti

Sempre secondo il progetto tecnico, la frequenza degli spazzamenti dovrebbe aumentare fino a sei volte a settimana nelle zone più vulnerabili come gli ingressi cittadini. In centro storico la presenza degli operai con la ramazza dovrebbe essere quasi quotidiana. «La città invece è sporca», si sfogano i cittadini.

Resta da capire quante segnalazioni si sono realmente tradotte in sanzioni per l’azienda appaltatrice.

