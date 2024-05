Un miliardo e mezzo per la Sardegna 

Oltre un miliardo e mezzo di euro per una Sardegna più sostenibile e digitale. Entra ufficialmente nel vivo il Programma regionale FESR 2021-27, presentato ieri al centro culturale Sa Manifattura in occasione della Festa dell’Europa.

Obiettivi

Lo scopo del programma è favorire una transizione sostenibile dell'Isola, in accordo con gli obiettivi di Sardegna 2030. Grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), strumento finanziario dell'Ue per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni, nasceranno progetti di incentivo alla sanità, istruzione, creazione di posti di lavoro, nuove tecnologie, digitalizzazione delle imprese e della PA, economia circolare, trasporti a emissioni zero e inclusività.

Già approvate le prime delibere per gli investimenti. «Riguardano la transizione digitale dei sistemi informatici regionali, l’affitto di un elicottero per la protezione civile, e spese per le attrezzature ospedaliere e scolastiche», spiega Luca Galassi, Autorità di Gestione FESR Sardegna.

Stanziamenti

Dei 1.581 milioni a disposizione, costituiti per il 70% da fondi Ue e per il restante 30% da risorse nazionali, un terzo sono dedicati alla transizione verde. Competitività intelligente, transizione digitale, mobilità urbana sostenibile, inclusione sociale e sviluppo sostenibile urbano e territoriale sono gli altri obiettivi prioritari.

Fondamentale recuperare il ritardo accumulato dal 2021 a oggi, anche se i soldi potranno essere spesi fino al 2029. «Anche considerando gli inevitabili tempi tecnici per i negoziati, l’ideale sarebbe stato cominciare alla fine del 2021. Purtroppo il Covid e una serie di problemi nella direzione del Centro Regionale di Programmazione hanno causato l’accumularsi di questo ritardo», sostiene Galassi. Il programma è stato approvato dalla Commissione europea solo a ottobre 2022, mentre nel luglio 2023 sono stati approvati i criteri di selezione. «Una prima parte dei fondi, comunque, è già stata utilizzata, per l’assistenza tecnica e per mandare avanti progetti già avviati riguardanti l’ambiente».

Tempistiche

L’incontro di ieri a Sa Manifattura ha visto lo svolgersi di due talk, dedicati alla transizione digitale e alla transizione verde, alla presenza anche degli studenti di quattro istituti scolastici, di Cagliari, Oristano, Sassari e Sorgono, impegnati nell’Europe School Contest, progetto nato per avvicinare gli studenti alle istituzioni europee. «È molto importante che siano presenti gli studenti, vogliamo che i giovani si sentano attori protagonisti di questa nuova stagione», ha affermato Giuseppe Meloni, assessore regionale della Programmazione e Bilancio soffermandosi poi sulla necessità di evitare gli errori passati relativi alla burocrazia eccessiva e alla lentezza nell’utilizzo dei fondi. «Occorre accelerare per utilizzare queste ingenti risorse, che sono di tutti i sardi. Dobbiamo spendere bene e nei tempi previsti».

L'evento di Cagliari, promosso dal Centro Regionale di Programmazione, anticipa quattro tavoli tematici, che si svolgeranno tra il 14 e il 31 maggio a Bitti, Nuoro, Olbia e Oristano, per dialogare con i possibili beneficiari del fondo e rilevare le necessità dei territori.

