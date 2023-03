Un migrante: il Cpr non è un lager 

Dunque le difficoltà stanno nelle norme, non nel personale. «Dovreste essere voi - auspica l’algerino rivolgendosi a Prefettura e forze dell’ordine - ad impegnarvi e cercare di cambiare alcune regole che non hanno nessun senso, ricordando che siamo richiedenti asilo e non delinquenti, quindi non siamo gente da rinchiudere in un carcere di massima sicurezza, come quello di Macomer. Lì dentro si subiscono molti stress, io in prima persona ho dovuto subire tante cose brutte. Intanto non ho potuto avere a disposizione le mie piccole cose, soprattutto una penna, per sfogarmi scrivendo qualche lettera. Lì dentro ho perso per mesi il senso dell'orario, perchè non potevo disporre del mio orologio. Sono cose importanti per uno che ha subito tante angherie per cercare di fuggire dalle guerre. Sono cose importanti per chi deve stare la dentro, dove è anche inutile protestare, perché i veri responsabili sono ben lontani. A pagarne sono coloro che operano nel Cpr, anche loro sottoposti ad uno stress continuo. Per quanto mi riguarda- conclude Mustafà- da una parte sono molto contento di lasciare il Cpr, dall'altra però mi dispiace lasciare tante belle persone, che all'interno di quella struttura vi lavorano».

«Il personale è umano, comprese le forze dell'ordine che presidiano la struttura - scrive tra l'altro l'algerino nella lettera ai responsabili della società che gestiscono la struttura ex carcere, che è stata inviata anche alla Prefettura di Nuoro-. Prima di tutto ringrazio per la vostra ospitalità - esordisce l'ex internato - il mio tempo che ho trascorso da voi è stato utile per notare la fatica degli operatori che vi lavorano. Sono tutte belle persone, per la verità, che faticano però per colpa del sistema e delle regole del c...a cui tutti vengono sottoposti».

«Il Cpr non è un lager». A sostenerlo, dopo le polemiche nate sulla decisione di raddoppiare la struttura di accoglienza e rimpatrio per i migranti irregolari è un ex internato, l'algerino Mustafà Sad, che è stato tra i primi migranti a diventare ospite del Cpr di Macomer.

Il racconto

Il problema

La polemica

La lettera arriva in un momento particolare. Ll'assemblea del No Cpr a Macomer sferra un nuovo attacco alla struttura di Macomer, dove da qualche giorno sono iniziati i lavori per il raddoppio per poter ospitare fino a 100 persone (attualmente sono 50), grazie a un finanziamento concesso dal Governo nell'ultima finanziaria.

