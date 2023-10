Un migliaio in marcia per chiedere la pace 

Oltre mille persone hanno partecipato ieri alla manifestazione di solidarietà per la Palestina e chiedere la pace in Medioriente. Ad una settimana dal sit-in al quale avevano preso parte circa 500 manifestanti, ieri al corteo partito da piazza Giovanni hanno aderito oltre un migliaio di cittadini di tutte le età.

Un’iniziativa si solidarietà per il popolo palestinese, ora martoriato dai raid israeliani dopo il massacro compiuto dai terroristi di Hamas. Alla manifestazione hanno aderito numerose sigle e associazioni. Tra gli slogan scanditi “Fermiamo il massacro” e “Dalla parte di chi lotta”. Il Comitato organizzatore si rivolge al governo italiano affinché condanni «il massacro» e per «la cessazione della fornitura delle armi all'occupazione militare israeliana». «Noi non avremo pace - dicono gli attivisti - finché il massacro non si fermerà e non verranno istituiti corridoi per gli aiuti umanitari».

