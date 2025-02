Un migliaio di sacchi pieni di scorie e rifiuti pericolosi 

Tra gli ottocento e i mille sacchi, ciascuno pesante circa una tonnellata e mezzo, contenti del materiale di scarto che veniva recuperato dalle vasche dopo i processi di elettrolisi, indispensabile per la fabbricazione dell’alluminio. Una quantità impressionante di rifiuti speciali accumulati e mai smaltiti, sequestrati sabato nel corso di un blitz dagli investigatori del Corpo Forestale, assieme alla task-force formata dai tecnici dell’Arpas, della Asl e della Provincia. In alcuni dei sacchi, stando alle indiscrezioni, ci sarebbero dei codici identificativi anche di rifiuti pericolosi, come ad esempio l’amianto. Queste le prime indiscrezioni dell’inchiesta aperta dopo i sigilli posti al termine dell’ispezione nella sala elettrolisi della Sider Alloys di Portovesme, ora al vaglio della Procura.

L’inchiesta

Il verbale di sequestro con i dettagli dell’intervento nello stabilimento ex Alcoa sono arrivati ieri mattina sulla scrivania del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti. A condurre le indagini sono gli uomini del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Iglesias, intervenuti sabato dopo gli appelli per controllare la sala elettrolisi arrivati dai sindacati che, da settimane, chiedevano approfondimenti sullo stabilimento che, dal 2017, è in mano alla Sider Alloys che sta lavorando a un piano di rilancio del quale a oggi non si vedono risultati apprezzabili.

Sacchi sequestrati

Chiesta la convalida del sequestro dal pm Giua Marassi, nelle prossime ore potrebbe toccare alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giulia Tronci, il compito di dare una prima valutazione sul quanto trovato dai Forestali. Comparsi i sigilli nell’area elettrolisi dello stabilimento, nel mirino degli investigatori ci sono i sacchi con le scorie di lavorazione: sarebbero stoccati in parte anche nel sottopassaggio che collega la fonderia con la sala elettrolisi, quella che gli operai dell’Alcoa conoscevano come la “Seconda linea”, e si tratterebbe di materiale recuperato dal lavaggio dei fumi e del materiale di risulta dopo il processo. Il tutto, a quanto pare, veniva accumulato in questi enormi sacchi per poi essere caricato nei pianali e conferito per lo smaltimento. Si tratta del cuore dell’azienda dove, all’interno delle celle spente nel 2012, l’allumina per decenni è stata trasformata, tramite un processo elettrochimico, in alluminio.

L’interrogazione

Sul caso Sider Alloys la deputata Francesca Ghirra (Avs) ha presentato un’interrogazione al ministro delle imprese e del made in Italia. Chiede «se il Ministro sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative intenda intraprendere per garantire, anche in ragione della partecipazione statale nella compagine aziendale, il rispetto della normativa ambientale antinquinamento e il rispetto dell’attuazione del piano di rilancio sottoscritto; se non ritenga opportuno il Ministro interrogato di convocare con la massima premura il medesimo tavolo di crisi già previsto per il 30 gennaio scorso, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dell’azienda al fine di definire concrete soluzioni per rilanciare quanto prima le attività della filiera dell’alluminio nell’ex Alcoa».

