Un micio salvato nel pozzetto 

Un passante, in via Dessanay, a Tortolì, è stato richiamato da un miagolio continuo che proveniva dal sottosuolo e ha così avvertito i vigili del fuoco. Dalla sala operativa di Nuoro è stata inviata una squadra. Il personale del distaccamento di Tortolì ha sollevato il tombino di un pozzetto di raccolta delle acque piovane in cui era intrappolato il gattino. Utilizzando una termocamera e una sonda di profondità è riuscito a vedere com’era posizionato, lo ha recuperato e riportato all’esterno. Un’operazione certosina, per evitare che il gatto rimanesse incastrato. Con attenzione e professionalità, i vigili del fuoco hanno aperto il chiusino in ghisa e uno di loro si è calato per recuperare il gattino, completamente inzuppato d’acqua. L’intervento, sabato intorno alle 16.30, si è concluso con un sospiro di sollievo per chi ha assistito e un caloroso ringraziamento ai vigili del fuoco. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA