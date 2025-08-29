Un Michelangelo di petali di rose 

Tremila petali di rose nel cuore della via Roma a disegnare un capolavoro in onore di Sant’Agostino. Lo fanno da quindici anni un gruppo di amici guidati da Martina Codonesu e Andrea Macis. Lo hanno fatto anche quest’anno dedicando al santo più festeggiato di Muravera un’opera di Michelangelo rivista in chiave moderna: due mani che si sfiorano senza toccarsi.

La squadra

«Siamo tutti devoti a Sant’Agostino – spiega Martina Codonesu, floral-designer titolare dell’Orchidea – e così tanti anni fa, anziché lanciare i petali sul Santo, abbiamo pensato di disegnare qualcosa. La prima volta nel 2007 assieme a mio marito Dino (venuto a mancare qualche anno dopo) abbiamo realizzato in fretta una margherita. Non c’era tempo per fare di meglio perché avevamo e abbiamo a che fare con la strada principale di Muravera». Ma Sant’Agostino meritava di più: «Ho coinvolto Andrea Macis, innamorato del suo paese ed esperto di computer. Lui progetta il disegno e io sovraintendo, cercando di capire se con i petali a disposizione l’idea sia realizzabile».

Assieme a Martina e Andrea entrano nel team – tutti amici uniti da una profonda devozione nei confronti del santo – Massimiliano Nibbio, Khristian Madeddu, Anna Virginia Bernardo, Miriam Melis, Filomena Caboni, Corrado Podda, Silvia Chillotti, Lucia Chillotti, Anna Madeddu, Ludovica Codonesu, Michele Macis a la new entry Alessandro Madeddu (4 anni).

Corsa contro il tempo

«Io – dice Anna Bernardo – ho preso le ferie apposta per essere presente. Da quindici anni per me questo è uno dei momenti più emozionanti». La preparazione dura un mese, poi il giorno del santo – 28 agosto – si passa all’azione: tremila petali di rose in otto colori, filo e gessetto per le tracce sull’asfalto, gli spruzzini per fissare i petali. E ancora foglie verdi e il fondo del caffè (fornito dai bar) per tracciare i bordi scuri.

La realizzazione del progetto floreale è una corsa contro il tempo: la strada viene sì chiusa al traffico, ma solo per qualche ora. E poi occorre attendere il passaggio dei pullman: appena due ore per completare l’opera (che deve essere pronta per il passaggio del santo, alle 18,30). A bordo strada centinaia di turisti applaudono. Le famiglie di Muravera arrivano con dolci e cibo per rifocillare il team. E loro, nonostante il caldo, sorridono, si divertono e pregano: «Non lo diciamo quasi mai – confessa Massimiliano Nibbio – ma ognuno di noi ha incontrato il suo santo ad agosto. Abbiamo voglia di comunità, sentiamo la necessità di fare qualcosa di significativo. Crediamo e speriamo che questa sia la strada giusta». Dal numero dei turisti, dall’apprezzamento dei residenti, dai capolavori che ogni anno da quindici anni compaiono sulla via Roma, non ci sono dubbi: i “ramatori” sono diventati un punto di riferimento di Muravera e del Sarrabus.

RIPRODUZIONE RISERVATA