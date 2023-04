Un mezzo per pulire le strade 

Arrivano nuovi macchinari a Capoterra per la pulizia del territorio e la raccolta differenziata dei rifiuti. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il Glutton, un aspiratore elettrico acquistato dalla Teknoservice che garantisce una pulizia degli spazi all’aperto più accurata rispetto a quella effettuata da un operatore ecologico. Il nuovo mezzo ha anche il merito di rispettare l’ambiente, visto che il suo funzionamento è garantito dall’energia elettrica. Il Glutton verrà utilizzato tutti i giorni nella zona 3 di Capoterra, ossia in piazza Liori, in vicolo Satta e le strade limitrofe. Grazie al nuovo macchinario, sarà possibile pulire le strade da carta, cartone, mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie di vetro o in plastica e da tutti quei rifiuti abbandonati dai passanti.

L’obiettivo è rendere il paese più pulito e attraente, non solo per i suoi cittadini, ma anche per i visitatori. L’azienda affiancherà all’attività degli operatori con il Glutton, anche una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai cittadini per contrastare l’abbandono dei rifiuti: «Siamo certi, attraverso questo nuovo macchinario, di poter migliorare la qualità della vita dei cittadini e il decoro della città. La consapevolezza è che, ad un’opera di pulizia, debba coincidere anche una campagna di sensibilizzazione, in modo da contrastare il problema alla radice, per questo nei giorni scorsi abbiamo dato vita a una serie di incontri nelle scuole del territorio, che puntano a spiegare ai più piccoli l’importanza della raccolta dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente».

Dopo l’aspiratore elettrico, arriveranno anche quattro dei cinque mezzi elettrici per la raccolta dei rifiuti porta a porta. «I nuovi camion potrebbero arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima - spiega la vice sindaca e assessora ai Servizi tecnologici Silvia Sorgia - i mezzi elettrici fanno parte dell’offerta p resentata dal la Teknoservice. L’utilizzo dell’aspiratore elettrico permetterà, soprattutto con l’arrivo dell’estate, di tenere pulita la piazza dove si terranno concerti e spettacoli. Nei prossimi giorni, inoltre, prenderà il via il servizio di sfalcio dell’erba in tutto il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA