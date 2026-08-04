Un mezzo avanzato di soccorso per tutta la stagione estiva 

Da ieri a Fluminimaggiore è in servizio il mezzo di soccorso avanzato (Msa) del 118. L’ambulanza, dotata di ulteriori dispositivi e di un infermiere specializzato bordo per le emergenze, sarà operativa sino a metà settembre e ogni giorno, dalle 8 sino alle 20. «L’operatività del Msa durante la stagione estiva è stata voluta fortemente dalla nostra amministrazione comunale – fa sapere Stefania Massa, assessora alla Sanità del Comune di Fluminimaggiore – e nasce da un accordo con l’Areus 118 e la cooperativa Prospettiva solidale, che nel nostro territorio opera per il 118. Si tratta di un’importante sinergia, che rafforza la rete dell'emergenza-urgenza e rappresenta un concreto investimento nella sicurezza, sia dei cittadini sia dei turisti, che in questo periodo affollano il territorio». Il personale infermieristico a bordo, altamente specializzato, sarà in grado di eseguire manovre rianimatorie avanzate e di prestare assistenza ai pazienti in situazioni di criticità, eseguendo una prima stabilizzazione del paziente direttamente sul luogo dell’intervento. «Questo rappresenta un elemento fondamentale nelle patologie tempo-dipendenti – conclude Stefania Massa - contribuendo a colmare una lacuna assistenziale in un territorio particolarmente isolato e distante dagli ospedali di riferimento. Il Mas sarà attivo anche nei vicini territori di Buggerru e della Costa Verde».

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