Un mezzo antincendio per la Protezione civile 

La Protezione civile di Villamar si dota di un importante mezzo per la salvaguardia del territorio. La direzione regionale ha consegnato un mezzo polivalente destinato alla campagna antincendio e la gestione del rischio idrogeologico.

«Siamo felici e orgogliosi di questa opportunità che ci consentirà di essere sempre più operativi e garantire un servizio migliore al nostro territorio e paese. Un sentito ringraziamento alla Protezione civile regionale, alla Protezione civile di Segariu e all'Avpc di Arbus per essersi impegnati affinché ciò avvenisse», dichiara la presidente, Rita Podda. Il mezzo è già operativo. Due giorni fa è stato impiegato per un servizio antincendio in collaborazione con i volontari delle associazioni Pro.Civ. dell'Emilia Romagna, gemellati con le associazioni Pro.Civ. del Medio Campidano. Un secondo servizio antincendio è programmato per domenica pomeriggio, dalle 14 alle 19. «La lunga attesa è stata ricompensata e ora siamo entusiasti di poter operare in modo più completo ed efficiente. L’associazione è in continua crescita e sta lavorando su una serie di progetti in fase di perfezionamento. Invitiamo tutti a unirsi a noi», ha concluso la presidente Podda. ( g. g. s. )

