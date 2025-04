Un metro di liquami nelle cantine 

Il livello dei liquami continua a salire, ha già superato il metro. Il tanfo che aleggia nell’aria è nauseabondo e le finestre si tengono chiuse perché ovunque ci sono blatte e zanzare pronte ad invadere le abitazioni. Anziché confluire nel sistema fognario, le acque reflue provenienti dagli scarichi di 28 alloggi comunali si riversano nel seminterrato. Allagandolo. Accade in un complesso di palazzine di via Premuda, civico 3 B, quartiere San Michele. I residenti sono disperati: hanno segnalato ripetutamente il problema e ci sono stati già diversi sopralluoghi, ma il problema non è stato risolto. Non si riesce ad arginare l’effetto “vasca”, con il risultato che il seminterrato è ridotto ad una piscina maleodorante. In attesa che si trovi una soluzione, si teme anche per la stabilità degli edifici, dato che le fondamenta sono di fatto a mollo.

Residenti preoccupati

Giampaolo Deidda, 85 anni, ex rimorchiatorista del porto di Cagliari, è l’amministratore degli assegnatari. «Abbiamo informato tutti, Comune, Asl e vigili del fuoco», riferisce. «Diversi anni fa il seminterrato era stato prosciugato, in seguito però il problema si è ripresentato. Siamo preoccupati sia dal punto di vista igienico-sanitario, dato che siamo invasi da insetti, umidità, muffa e cattivi odori, che sotto il profilo della sicurezza, perché temiamo che tutta quest'acqua possa intaccare le fondamenta». Gli fa eco Tonino Medda: «Bisogna intervenire con la massima urgenza per risolvere in maniera definitiva questa grave situazione. Temiamo infatti fenomeni di cedimenti strutturali dei pilastri».«L’auspicio», concorda un altro inquilino, «è che si trovi quanto prima una soluzione per eliminare l’allagamento e ripristinare la linea delle acque reflue, ma per ora tutto tace». Maria Antonietta Schirru, 65 anni, abita al piano terra e non ne può più: «In casa abbiamo una risalita di umidità impressionante». Amareggiata anche Rinella Medda, 62, anni: «Nessuno ci ascolta; abbiamo esposto il problema a tutti, ma siamo ancora così». «Tanto i politici si fanno vivi solo quando ci sono le elezioni», chiosa rassegnato un giovane che chiede l’anonimato.

La replica

«È una situazione che si trascina da anni, causata da lavori di tantissimo tempo fa», commenta il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Edoardo Tocco. «Ma è giunto il momento di trovare una soluzione. Sono certo che il servizio alloggi si occuperà subito del problema». «La situazione ci è ben nota», conferma l’assessora alla salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu. «L’amministrazione è già intervenuta diverse volte in via Premuda e lo farà nuovamente a brevissimo. Per tutto quel complesso servono peraltro interventi importanti e a lungo termine».

