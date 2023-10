Un meteorite sui cieli del Gerrei 

È una pietra molto oscura, opaca, grande più o meno quanto una pallina da tennis. E ha un valore incalcolabile. Perché quella pietra non è un sassolino qualunque ma è un meteorite, una “macchina del tempo” vecchia di quattro miliardi di anni, in grado di svelare segreti sulla nascita del sistema solare. C’è soltanto un problema: trovarla. Ma, grazie alla rete di osservazione Prisma-Inaf (Istituto nazionale di astrofisica), si sa dove è caduta: il viaggio della pietra è terminato nelle campagne di Armungia. «In un’area», spiega Antonio Quartu, sindaco del piccolo centro del Gerrei, «di 32 ettari, quasi al confine con i Comuni di Ballao e di Villasalto». Il suo paese è stato travolto da un’inattesa notorietà dopo la caduta di quell’asteroide, avvenuta l’otto ottobre alle 21.53. «Purtroppo non sarà facile da trovare», spiega, «perché quella zona è particolarmente ricca di vegetazione».

L’oggetto

Ma vale la pena cercarla perché il ritrovamento di questi oggetti spaziali non è frequente. «È un evento raro anche se non eccezionale», interviene il coordinatore nazionale di Prisma, Daniele Gardiol dell’Inaf-osservatorio di astrofisica di Torino. Ogni notte almeno un oggetto da un millimetro arriva nell’atmosfera ma si consuma completamente. «Capita una o due volte l’anno che questi frammenti cadano a terra». Sinora, tra il 2020 e il 2023, due meteoriti sono stati individuati a Cavezzo, in provincia di Modena, e a Matera. «Due ritrovamenti sulla cinquantina registrati in tutto il mondo», spiega Gardiol. Che non nasconde il suo entusiasmo per questo (per ora potenziale) ritrovamento. «Si tratta di rocce primordiali che hanno quattro miliardi di anni». Frammenti che risalgono, dunque, alla nascita del sistema solare. E che, rispetto ai meteoriti che vengono spesso ritrovati, sono “puri”: appena arrivati dallo spazio, non sono stati “contaminati” dall’essere nella Terra da tantissimo tempo. «Per questa ragione, se qualcuno vede una pietra “sospetta”», conclude Gardiol, «non la deve toccare. Deve scattare una foto con lo smartphone, prendere nota delle coordinate Gps, inviare il tutto a prisma_po@inaf.it e attendere la risposta degli esperti».

L’osservazione

Ma la ricerca non sarà agevole. Intanto per le dimensioni ridotte. «Ha un diametro di 4, 5 centimetri», aggiunge Gardiol, «e può arrivare a pesare un etto». Un oggetto minuscolo che però ha prodotto una luce rilevata dal sistema di osservazione. «La rete Prisma dell’Inaf, un progetto congiunto di Italia e Francia che consente di individuare questi oggetti», spiega Paolo Soletta, collaboratore tecnico dell’Osservatorio astrologico di Cagliari. In pratica, ci sono una serie di occhi elettronici che scrutano il cielo alla ricerca di questi oggetti. «In Sardegna», puntualizza Manuel Floris, l’astrofisico del planetario de L’Unione Sarda, «ce ne sono due, uno in un agriturismo sul Gennargentu e un altro nel Sardinia radio telescope». Proprio la presenza di questa due telecamere ha consentito di calcolare la velocità del meteorite, la sua traiettoria e il luogo in cui sarebbe caduto. E ora non resta che andare alla ricerca della “pietra”. «Se non altro», conclude speranzoso Floris, «visto che è in arrivo la stagione dei funghi, aumentano le persone che vanno in campagna e che, quindi, hanno la possibilità di ritrovarla». Un ago nel pagliaio. «Ma quelle pietre», garantisce Floris, «si notano».

