Un messaggio del Papa va in orbita sul satellite del politecnico di Torino 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Papa che prega da solo per la fine della pandemia, in una Piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia, mentre l’oscurità scende su Roma. È tra le immagini caricate sul “nanobook” realizzato dal Cnr (una cialda digitale grande come un cd) che il 10 giugno, dalla base Usa di Vandenberg, andrà in orbita su un nano-satellite CubeSat del Politecnico di Torino operato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Domani Francesco benedirà satellite e nanobook prima del loro trasferimento per le verifiche pre-lancio. Sul sito www.speisatelles.org si potrà interagire con la missione. Sul satellite ci sarà un chip coi nomi di chi vorrà iscriversi. Come spiega don Luca Peyron (apostolato digitale dell’arcidiocesi di Torino) si potrà assumere «un impegno a compiere un'opera di misericordia qui sulla Terra. I nomi di quanti vorranno partecipare saranno scritti in Cielo perché compiano un'opera di solidarietà sulla Terra».

