Un mese senza segnale Rai 

Da quasi un mese a Buggerru non si vedono più i canali Rai. Il problema, quasi sicuramente dovuto a un guasto, sta creando parecchi malumori tra gli abitanti del centro costiero. Le lamentele sono arrivate nei giorni scorsi sino al municipio di via Roma. «Tutte le numerose segnalazioni – lamenta la sindaca Laura Cappelli - fatte sia dai cittadini sia dall’amministrazione comunale sono, però, cadute nel vuoto. Chiediamo a chi di dovere un rapido intervento per la risoluzione del problema. Anche i cittadini di Buggerru hanno diritto di vedere i canali Rai». (fe. ma.)

