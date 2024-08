Un mese per salvare la casa famiglia dalla chiusura 

È corsa contro il tempo per salvare la struttura residenziale e il centro diurno di Lanusei. C’è un mese di tempo: se non si trovasse la soluzione, il 30 settembre il servizio cesserà. In bilico dodici lavoratori e 14 pazienti. Ieri mattina all’assessorato regionale del Lavoro si è tenuto un vertice convocato dalla titolare Desirè Manca.

Al tavolo hanno trovato posto Guido Sarritzu e Francesco Onnis di Uil-Fpl e Sara Lorrai (Fisascat Cisl). In chiusura d’incontro l’assessore ha annunciato la convocazione di un’assemblea a cui prenderanno parte, oltre alle organizzazioni sindacali, anche l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, e i vertici dell’Asl Ogliastra e della Cooperativa Antes che gestisce il servizio, di cui è prossima la scadenza della convenzione con l’Azienda sanitaria.

A margine dell’incontro cagliaritano, il segretario di Uil-Fpl si è detto moderatamente soddisfatto: «L’assessore Manca ha dimostrato sensibilità verso i problemi esposti. Ha garantito un intervento forte e deciso per salvaguardare i posti di lavoro e il servizio. Siamo fiduciosi e auspichiamo una soluzione in tempi brevi.

In caso contrario non esiteremo ad attuare forme di lotta più forti anche nei confronti dell’Asl». La struttura non può più beneficiare di proroghe dall’Asl come avvenuto negli ultimi anni. (ro. se.)

