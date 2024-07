«Un mese in Municipio, c’è tanto da fare» 

È passato più di un mese dall’insediamento della nuova amministrazione guidata dal sindaco Stefano Altea ed è già tempo di bilanci. Sono state affrontate le emergenze del paese nell’ambito dei lavori pubblici, della cura del verde, dei criteri per l’assegnazione delle sedi alle associazioni e dei lavori nelle scuole cittadine. «Sulla realizzazione del parcheggio tra via Santa Croce e via Cavour – spiega il primo cittadino - con gli uffici comunali e il progettista incaricato abbiamo ripreso in mano questo intervento di riqualificazione urbana e concordato un cronoprogramma per realizzare l’opera. Ad agosto verrà incrementato, con l’avanzo di amministrazione, il fondo già vincolato (circa 60mila euro) per portare a termine il progetto mentre nelle prossime settimane verranno installate delle nuove fioriere».

Piazza Battisti

La priorità rimane quella di far riprendere i lavori sul rio Pardu, ma ci saranno interventi di riqualificazione anche nell’area dell’ex distributore Agip di piazza Cesare Battisti, a pochi metri dalla vecchia stazione: «Siamo prossimi – spiega Stefano Altea - ad avere nuovamente nella nostra disponibilità l'area dell'ex distributore di piazza Cesare Battisti. Entro fine mese si dovrebbero stipulare gli atti notarili».

I sopralluoghi

La nuova amministrazione vuole mettere ordine anche sull’assegnazione delle sedi e degli impianti sportivi: «Con gli uffici comunali, - rimarca Stefano Altea - abbiamo ripreso mano al regolamento sulla assegnazione delle sedi e degli impianti sportivi. E’ iniziata la fase di ricognizione dell’uso delle sedi sociali per poter procedere ad un’assegnazione trasparente e partecipativa. Per le scuole, dopo un sopralluogo delle strutture, insieme alla dirigente scolastica abbiamo riscontrato le tante criticità presenti e ci siamo impegnati fin da subito per intervenire sugli esterni per le attività sportive all’aria aperta degli studenti. Sono in via di completamento le opere del palasport di via Verga e della palestra di Via Foscolo mentre proseguono i lavori sulla mensa di via Paganini».

Intanto la nuova amministrazione annuncia l’imminente pubblicazione di un avviso per la ricostituzione della Consulta giovanile. Ora c’è molta attesa per capire che cosa ne sarà della ripresa dei lavori per lo spostamento del rio Pardu e per il rifacimento dei ponti sul rio Malu in via Villacidro e in via Po.

