Un mese fa la tragedia di viale Marconi:  «Un dolore senza fine» 

Un dolore impossibile da alleviare. E non basterà un mese, un anno e nemmeno una vita. Ieri familiari e amici dei quattro ragazzi morti il 10 settembre nel terribile incidente di viale Marconi hanno ricordato, con messe di trigesimo e messaggi sui social, quei giovani volati in cielo troppo presto. Un incidente che ha scosso tutta la città e la Sardegna quello in cui hanno perso la vita Giorgia Banchero (24 anni di Sant’Elia) e i diciannovenni Alessandro Francesco Sanna (Assemini), Najibe Lavinia Zaher (Selargius) e Simone Picci (San Michele). In quella terribile domenica mattina di un mese fa ci sono stati due superstiti Alessandro Sainas (di Assemini) e Manuel Incostante (di San Michele) che hanno perso quattro amici, quasi dei fratelli. «Per sempre amici, fratelli», è uno degli ultimi post pubblicati da Sainas sul proprio profilo Facebook insieme a una foto con Francesco Sanna.

Grande vicinanza

Dopo quella tragedia, con l’immenso dolore durante i funerali di Banchero, Sanna e Picci, e la cerimonia musulmana per Zaher, sono state moletepilici le testimonianze di vicinanza ai familiari. Come lo striscione nella Curva Nord da parte degli Sconvolts prima di una partita casalinga del Cagliari: «10-09-2023, uniti al vostro dolore». Oppure il toccante omaggio a Sanna da parte dei suoi compagni della Frassinetti Elmas – squadra in cui gioca anche il fratello di Alessandro – prima del match del 2 ottobre con dei fiori poggiati sul campo attorno alla stampa di una foto del diciannovenne davanti ai genitori del ragazzo. «Grazie per esserci stati vicini in questo dolore immenso, per aver partecipato al nostro lutto e per aver dedicato un pensiero alla memoria del nostro amato Alessandro», ha scritto sui social il papà.

«Sei la mia vita»

E ieri Francesca, sorella di Giorgia Banchero la giovane di Sant’Elia, ha lasciato il suo pensiero sul proprio profilo Fb: «Sei mia sorella, sei la mia famiglia, sei tutto quello che ho. Tu sei la mia persona. Un mese: mi manchi come l’aria, non c’è giorno, non c’è minuto che io non ti pensi. Se mi stai guardando aiutami angioletto mio». (m. v.)

