Un mese fa la morte dei quattro ragazzi 

Due feriti lievi e traffico in tilt. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri intorno alle 18 in viale Marconi, poco prima dello svincolo dell’asse mediano, in direzione Cagliari.

Nello scontro tra un’auto e uno scooter sono rimasti lievemente feriti i due occupanti del mezzo a due ruote. Ma prima l’intervento dei soccorritori e, successivamente, i rilievi della polizia locale hanno bloccato il traffico. Lungo il viale si sono formate lunghe code sino allo svincolo di Is Pontis paris e sino al versante quartese del viale. Ripercussioni anche sul traffico nella viabilità alternativa, il tratto di Monserrato e Pirri.

Le criticità sono durate oltre un’ora poi la situazione è tornata alla normalità.

Proprio un mese fa, il 10 settembre, c’è stato il tragico incidente nel quale sono morti quattro ragazzi: Najibe Zaher, 19 anni, Giorgia Banchero, 20, Simone Picci, 18, e Alessandro Sanna, 19. I quattro ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che per cause da accertare si è ribaltata dopo aver urtato un cordolo. Per i giovanissimi non c’era stato niente da fare mentre due loro amici che si trovavano nell’utilitaria erano rimasti feriti.

