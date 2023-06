Un mese di lavoro e sedicimila mattoncini: ecco il castello di San Michele costruito coi Lego 

«Mi sono divertito. Quello concluso è il mio quattordicesimo monumento sardo realizzato con sedicimila mattoncini Lego». Maurizio Lampis, il “costruttore” brick builder cagliaritano responsabile anche del museo del mattoncino Karalisbrick di viale Trento, ha realizzato in un mese il castello di San Michele: «Si tratta di un lavoro in scala minifigura. Il progetto ha richiesto l’utilizzo di materiale fotografico e nessun ausilio di programmi o software dedicati».

Il lavoro di Lampis verrà presentato ufficialmente con il Comune di Cagliari la settimana prossima, poi per tre giorni (28, 29 e 30 giugno) sarà esposto al centro commerciale di viale La Plaia infine troverà la sua casa nel museo del mattoncino.

Il nuovo capolavoro in Lego si aggiunge alle altre opere realizzate da Lampis: quelle “italiane” della Fontana di Trevi e di piazza San Marco di Venezia – esposta di recente nel capoluogo veneto – per arrivare a quelle sarde come Cala Goloritzè, la basilica di Saccargia, il Tempio di Antas, la Basilica di Bonaria e la Torre dell'Elefante. Lampis è già al lavoro sul quindicesimo monumento sardo: un’opera del centro Sardegna. (m. v.)

